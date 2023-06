Arabia bëhet vend i yjeve të futbollit, dy lojtarët e Premier League afër marrëveshjes

Por, ka edhe shumë emra tjerë të mëdhenj të futbollit që pritet t’i bashkohen Ligës Profesionale. Madje flitet edhe për dy lojtarë nga Premier League, shkruan Lajmi.net

Bëhet fjalë për N’Golo Kante dhe Wilfred Zaha, dy lojtarët janë afër marrëveshjes me skuadrat, si Al-Ittihad dhe Al-Nassr.

Mesfushori i Chelseat, Kante ka kontratë me Blutë deri në fund të këtij muaji dhe duket se nuk do të vazhdoj kontratën e re.

Kështu që një transferim i 32-vjeçarit në Arabinë Saudite është shumë afër të ndodh./Lajmi.net/

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: N'Golo Kanté is set to leave Chelsea and complete a big-money move to Saudi Arabia. 🇸🇦

Wilf Zaha is also considering joining Al-Nassr on a free transfer. 🤑

(Source: @talkSPORT) pic.twitter.com/KeRJp2n59M

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 6, 2023