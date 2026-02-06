Apeli anulon vendimin për paraburgimin e 9 të dyshuarve për manipulim votash në Prizren
Gjykata e Apelit ka anuluar aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prizren për caktimin e masës së paraburgimit ndaj nëntë personave të dyshuar për manipulim me vota, duke e kthyer lëndën në rivendosje për rishqyrtim. Të dyshuarit D.Sh., J.H., S.B., A.L., Q.K., A.V., F.L., M.H. dhe G.P. dyshohen për përfshirje në manipulimin e procesit të votimit,…
Gjykata e Apelit ka anuluar aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prizren për caktimin e masës së paraburgimit ndaj nëntë personave të dyshuar për manipulim me vota, duke e kthyer lëndën në rivendosje për rishqyrtim.
Të dyshuarit D.Sh., J.H., S.B., A.L., Q.K., A.V., F.L., M.H. dhe G.P. dyshohen për përfshirje në manipulimin e procesit të votimit, mirëpo Apeli ka konstatuar shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale në vendimin e shkallës së parë.
Sipas Apelit, gjyqtarja e procedurës paraprake nuk ka dhënë arsyetim të qartë dhe konkret lidhur me ekzistimin e dyshimit të bazuar, si kriter kyç për caktimin e paraburgimit. Në aktvendimin e Themelores janë listuar provat, por pa u analizuar apo konkretizuar veprimet individuale të secilit të pandehur.
Gjykata e Apelit ka theksuar se mungon sqarimi se mbi cilat prova është vërtetuar mospërputhja e numrit të votave, si dhe mungon një trajtim analitik i standardit të “dyshimit të bazuar”. Sipas saj, një vlerësim formal dhe jo substancial i provave cenon të drejtën e të pandehurve për një vendim të drejtë dhe të arsyetuar.
Po ashtu, Apeli ka vlerësuar se shkalla e parë ka përmendur vetëm peshën e veprës penale, pa argumentuar me fakte dhe prova konkrete rrezikun e përsëritjes së veprës, duke theksuar se pesha e veprës nuk mund të jetë e vetmja bazë për caktimin e paraburgimit.
Në këto rrethana, Apeli e ka vlerësuar të domosdoshme anulimin e vendimit dhe kthimin e çështjes në rivendosje. Gjykata Themelore është udhëzuar që në procedurën e re të bëjë një analizë të plotë dhe të detajuar të provave dhe të arsyetojë qartë nëse ekzistojnë kushtet ligjore për caktimin e masës së paraburgimit, duke u mbështetur në prova konkrete dhe të argumentuara.
Ndryshe, hetimet dhe intervistimi i të dyshuarëve po vazhdon në të gjithë Kosovën.