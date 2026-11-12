Dy hyrje të reja në Big Brother VIP Kosova, njëri familjar i banorit brenda shtëpisë?
Janë paralajmëruar hyrje të reja në Prime-in e së premtes në Big Brother VIP Kosova. Bëhet fjalë për dy banorë, të cilat mund të kenë edhe lidhje familjare me ndonjërin nga banorët që tashmë ndodhen brenda shtëpisë. “Sot mund ta konfirmoj se këtë të premte ose eventualisht deri të hënën do të kemi hyrje të…
ShowBiz
Janë paralajmëruar hyrje të reja në Prime-in e së premtes në Big Brother VIP Kosova.
Bëhet fjalë për dy banorë, të cilat mund të kenë edhe lidhje familjare me ndonjërin nga banorët që tashmë ndodhen brenda shtëpisë.
“Sot mund ta konfirmoj se këtë të premte ose eventualisht deri të hënën do të kemi hyrje të reja. Po ashtu, do të marrim edhe disa informacione që nuk i kemi ditur më parë. Këto hyrje do ta dridhin shtëpinë”, ka treguar Rexhepi në emisionin e mëngjesit.