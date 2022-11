Anglia shënon edhe golin e tretë, Rashford të dytin

Kombëtarja e Anglisë ka shkuar në 3:0 epërsi ndaj Uellsit, shkruan lajmi.net.

Në minutën e 68′ të takimit, Rashford arriti të gjente edhe golin e radhës për ‘Tre Luanët’.

Ky gol ishte njëkohësisht i dyti në mbrëmje për Rashford.

Shikoni golin më poshtë. /Lajmi.net/

*🎥GOAL! ⚽ #WAL 0-3 #ENG*

Rashford is played in behind the Welsh defence

He chops back in on his left and buries it!

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 0-3 England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿pic.twitter.com/XRdyL24pUY

— Whatsapp Sp⚽️rts (@Wasap_Sports) November 29, 2022