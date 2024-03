Anëtarësimi në BE dhe NATO, Szunyog: Ndalja e progresit në dialog është mbyllje e derës Ambasador i Bashkimit Evrpian (BE) në Kosovë, Tomas Szunyog, ka deklaruar të hënën se e vetmja rrugë drejt anëtarësimit të Kosovës në institucionet Euro-Atlantike është dialogu. Ai ka thënë se mungesa e progresit është mbyllje e derës. Këto komente ambasadori Szunyog i bëri në panelin me temë “Hartimi i së ardhmes: Drejtimet e Politikave dhe…