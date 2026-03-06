Andres Iniesta merr rol të ri te Maroku

Sport

06/03/2026 10:13

Legjenda e Barcelonës dhe përfaqësueses së Spanjës, Andrés Iniesta, është emëruar drejtor sportiv i përfaqësueses së Marokut.

Federata Marokene e Futbollit konfirmoi marrëveshjen, ku Iniesta do të ketë rol kyç në planifikimin dhe zhvillimin afatgjatë të futbollit në Marok.

Detyrat e tij përfshijnë: vendosjen e një filozofie të unifikuar të lojës nga ekipet e moshave deri te kombëtarja e madhe, zhvillimin e lojtarëve dhe stafeve teknike, përgatitjet për Botërorin 2026 dhe bashkë-organizimin e Botërorit 2030 me Spanjën dhe Portugalinë.

Ish-mesfushori legjendar pritet të sjellë përvojën e tij të jashtëzakonshme për të ngritur futbollin maroken në nivel tjetër.

