Ambasadorja e Kosovës në Norvegji në tubim të VV-së, Mehmetaj: I bindur që kanë me vjedh vota edhe në ambasada

01/12/2025 16:42

Ambasadorja e Kosovës në Norvegji, Nita Luci, është fotografuar duke marrë pjesë në tubim zgjedhor të Vetëvendosjes në Osllo.

Gazetari Lirim Mehmetaj, ka reaguar për këtë duke u shpreh “i bindur” se Vetëvendosje “do të vjedh vota edhe në ambasada”.

“More ketu eshte rrezik edhe vota ne ambasada. Jam krejtesisht i bindur qe ka me u vjedhe vota prej VV-se edhe neper ambasada.” – ka shkruar ai.

Postimi i plotë pa ndërhyrje:

Ambasadorja e Kosoves ne Norvegji ne balle te tubimit te Vetevendosjes ne Osllo…

Paramendojeni, ambasadorja Nita Luci, merr pjese ne tubim elektoral te VV-se, si me qene militante partie.

Pastaj keta ankohen pse nuk po i lene me organizu votime neper lokale ne diaspore.

More ketu eshte rrezik edhe vota ne ambasada. Jam krejtesisht i bindur qe ka me u vjedhe vota prej VV-se edhe neper ambasada.

Nuk e kuptoj qetesine e partive te tjera ne kete situate. O njerez kuptojeni more qe keta vjedhin vota, vjedhin pare, vjedhin rryme, vjedhin gjethcka. Keta edhe njani tjetrin e vjedhin.

