Ambasada e SHBA-së në Kosovë përkujton 25-vjetorin e 11 shtatorit
Punonjësit e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Prishtinë u mblodhen sot për të përkujtuar 25-vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Ambasada e SHBA-së në Kosovë ka nderuar kujtimin e personave që humbën jetën në sulmet e 11 Shtatorit, si dhe guximin e pjesëtarëve të parë të…
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Punonjësit e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Prishtinë u mblodhen sot për të përkujtuar 25-vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Ambasada e SHBA-së në Kosovë ka nderuar kujtimin e personave që humbën jetën në sulmet e 11 Shtatorit, si dhe guximin e pjesëtarëve të parë të reagimit dhe qëndrueshmërinë e popullit amerikan.
“Ne nuk do të harrojmë kurrë”, thuhet në mesazhin e Ambasadës.
Në ceremoninë përkujtimore, flamuri amerikan është ngritur në gjysmështizë, ndërsa pjesëtarë të komunitetit të Ambasadës kanë marrë pjesë në homazhin për viktimat e tragjedisë që tronditi Shtetet e Bashkuara dhe botën më 11 shtator 2001.