Alonso reagon pas largimit nga Reali
Sport
Xabi Alonso ka reaguar pas përfundimit të mandatit të tij shtatëmujor në krye të Real Madridit, duke shprehur mirënjohje ndaj klubit edhe pse aventura e tij si trajner nuk përmbushi pritshmëritë. Spanjolli u largua me marrëveshje të ndërsjellë, pasi një seri rezultatesh negative dhe tensione të brendshme e bënë të pamundur vazhdimin e projektit.
Mandati i tij u shoqërua me humbje të rënda ndaj rivalëve të mëdhenj evropianë dhe me raportime për përplasje me lojtarë seniorë të skuadrës. Edhe pse fillimisht Reali krijoi një epërsi në krye të LaLigës, periudha e dobët në nëntor dhe dhjetor bëri që Barcelona të kalonte përpara në renditje.
“Kjo fazë e karrierës sime ka mbaruar dhe nuk ka shkuar siç do të kishim dashur. Të stërvitesha me Real Madridin ka qenë një nder dhe përgjegjësi”, shkroi Alonso në Instagram të martën.
“Jam mirënjohës ndaj klubit, lojtarëve dhe, mbi të gjitha, tifozëve… Largohem me respekt, mirënjohje dhe krenari që kam bërë më të mirën time.”
Alonso, i cili kishte pasur sukses të madh me Bayer Leverkusen në Gjermani, e konsideroi drejtimin e Real Madridit si një nder dhe përgjegjësi, duke theksuar se largohet me respekt dhe krenari për përpjekjen e tij. Ndërkohë, Reali pritet të vazhdojë garat, me përballjen e radhës në Kupën e Mbretit.