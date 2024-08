Aliu njofton se ka filluar pastrimi i shtretërve të lumenjve të Kosovës

Ministri i Infrastrukturës Liburn Aliu ka njoftuar se ka filluar puna për pastrimin e shtretërve të lumenjve të Kosovës.

Përmes, një postimi në profilin e tij në rrjetin social Facebook, ministri Liburn Aliu ka treguar se cilët lumenj do të pastrohen fillimisht.

“Bashkë jemi rojtar të tokës, ujit dhe vendit ku jetojmë, e lufta ndaj mbetjeve do të vazhdojë për ditë, sigurisht me institucione përgjegjëse, projekte konkrete, por edhe me qytetarë vullnetarë të shumtë që e duan një Kosovë sa më të Pastër”, ka shkruar ministri Liburn Aliu.

Postimi i tij i plotë:

Fillon puna për pastrimin e shtretërve të lumenjve të Kosovës

Lumenjtë që do të pastrohen fillimisht janë:

Lumi Nerodime – Kaçanik

Lumi Toplluha, Velezha – Prizren

Lumi Sitnica, Gurishta – Vushtrri

Lumi Zhegër, Livoq dhe Përlepnicë – Gjilan

Lumi Verbica, Qubrel, Runik – Drenas dhe Skënderaj

Lumi Janjeva, Godanci, Sitnice – Lipjan

Lumi Kamenica – Novobërd

Lumi Ibër – Leposaviq

