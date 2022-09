Alex Sandro do të largohet nga Juventusi verën e ardhshme Mbrojtësi i Juventusit, Alex Sandro do largohet nga ‘Allianz Stadium’. Sandro do të largohet nga Juventusi pasi i skadon kontrata verën e ardhshme. ‘Calciomercato’ raporton se skuadra e Serisë A nuk ka interes ta nënshkruajë atë me një marrëveshje të re përtej 2023, përcjell lajmi.net. Kështu objektivi i dikurshëm i Chelsea dhe Paris Saint Germain…