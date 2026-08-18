Aleanca nesër mban konferencë për media
Aleanca nesër do të mbaj konferencë për media. Para mediave do të flet deputeti i kësaj partie, Burim Ramadani. “Ju njoftojmë se nesër, me fillim në ora 11:00, deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, do të mbajë konferencë për media në hollin e Kuvendit të Kosovës. Ftoheni ta ndiqni këtë ngjarje”, ka njoftuar partia. /Lajmi.net/
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Aleanca nesër do të mbaj konferencë për media.
Para mediave do të flet deputeti i kësaj partie, Burim Ramadani.
“Ju njoftojmë se nesër, me fillim në ora 11:00, deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, do të mbajë konferencë për media në hollin e Kuvendit të Kosovës. Ftoheni ta ndiqni këtë ngjarje”, ka njoftuar partia. /Lajmi.net/