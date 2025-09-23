“Aleanca me SHBA-të themel i sigurisë sonë” – Osmani takon zyrtarin e lartë të DASH

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani në kuadër të vizitës në SHBA, ka takuar në Neë York me Brendan Hanrahan, Zyrtar i Lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit. Ajo ka shkruar se ky takim është pas një bisede telefonike përmbajtësore të zhvilluar ditë më parë. Gjatë takimi me Hanrahan, ajo ka ritheksuar rëndësinë jetike të aleancës…

23/09/2025 21:26

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani në kuadër të vizitës në SHBA, ka takuar në Neë York me Brendan Hanrahan, Zyrtar i Lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit.

Ajo ka shkruar se ky takim është pas një bisede telefonike përmbajtësore të zhvilluar ditë më parë.

Gjatë takimi me Hanrahan, ajo ka ritheksuar rëndësinë jetike të aleancës me SHBA-të, e cila është themel i sigurisë kombëtare, stabilitetit rajonal dhe rrugës sonë drejt integrimit euroatlantik.

“Mbetem e përkushtuar ta mbroj dhe forcoj këtë miqësi të ndërtuar mbi besim dhe bashkëpunim reciprok”, ka shkruar Osmani.

