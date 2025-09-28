Alarm në Danimarkë: Përsëri dronë në bazat ushtarake
Disa dronë u panë përsëri në bazat ushtarake daneze gjatë natës.
Forcat e Armatosura Daneze njoftuan mbi këtë në mesditë, raporton Bild.
Policia daneze e kishte informuar më parë agjencinë e lajmeve Ritzau në mënyrë të pavarur se gjatë natës ishin marrë disa raportime për dronë, por asnjë nuk kishte çuar në mbylljen e hapësirës ajrore mbi aeroportet daneze.
Krerët e shteteve dhe qeverive të BE-së do të takohen për një takim informal në kryeqytetin danez, Kopenhagë më 1 dhe 2 tetor. Temat përfshijnë mbrojtjen e infrastrukturës kritike dhe forcimin e gatishmërisë së përbashkët evropiane për mbrojtje. Bundesëehr-i gjerman po mbështet danezët në sigurimin e samitit.