Alarm në Danimarkë: Përsëri dronë në bazat ushtarake

Disa dronë u panë përsëri në bazat ushtarake daneze gjatë natës. Forcat e Armatosura Daneze njoftuan mbi këtë në mesditë, raporton Bild. Policia daneze e kishte informuar më parë agjencinë e lajmeve Ritzau në mënyrë të pavarur se gjatë natës ishin marrë disa raportime për dronë, por asnjë nuk kishte çuar në mbylljen e hapësirës…

Bota

28/09/2025 13:38

Disa dronë u panë përsëri në bazat ushtarake daneze gjatë natës.

Forcat e Armatosura Daneze njoftuan mbi këtë në mesditë, raporton Bild.

Policia daneze e kishte informuar më parë agjencinë e lajmeve Ritzau në mënyrë të pavarur se gjatë natës ishin marrë disa raportime për dronë, por asnjë nuk kishte çuar në mbylljen e hapësirës ajrore mbi aeroportet daneze.

Krerët e shteteve dhe qeverive të BE-së do të takohen për një takim informal në kryeqytetin danez, Kopenhagë më 1 dhe 2 tetor. Temat përfshijnë mbrojtjen e infrastrukturës kritike dhe forcimin e gatishmërisë së përbashkët evropiane për mbrojtje. Bundesëehr-i gjerman po mbështet danezët në sigurimin e samitit.

Lajme të fundit

Epopeja e Jezercit, Ahmeti: Liria është amaneti i...

Amir Rrahmani lëndohet përsëri, do t’i mungojë edhe...

Transformimi i Shqipërisë dhe mësimet që mund t’i nxjerrë Kosova

​Çeku: Qeverinë Kurti 3 do ta kemi brenda afatit