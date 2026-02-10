Aktorja padit qeverinë shqiptare, kërkon ndalimin e përdorimit të imazhit të saj për “Diellën”
Aktorja Anila Bisha ka paditur qeverinë në Gjykatën Administrative dhe kërkon që imazhi i saj të mos përdoret më për figurën virtuale “Diella”, deri sa të përfundojë procesi gjyqësor.
Padia është ngritur kundër Këshillit të Ministrave, AKSHI-t dhe kompanisë private të përfshirë në projekt. Aktorja pretendon se pamja e saj është përdorur pa lejen e duhur për të krijuar figurën e ashtuquajtur “ministre virtuale” Diella.
Sipas saj, kontrata që kishte me kompaninë Aleat lejonte përdorimin e imazhit vetëm për asistenten virtuale në platformën e-Albania dhe vetëm deri në fund të vitit 2025. Në marrëveshje, sipas aktores, nuk parashikohej përdorimi i imazhit për krijimin apo promovimin e një “ministre virtuale”.
Për këtë arsye, ajo kërkon që gjykata të ndalojë përdorimin e imazhit të saj deri në përfundimin e çështjes.