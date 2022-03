Aktori hollivudian shkon në Ukrainë, ja arsyeja

Ka qenë vetë aktori 61-vjeçar Penn i cili e ka bërë këtë të ditur përmes një postimi në Twitter.

Ai po ndihmon me programe bamirësie për refugjatët, së bashku me guvernatorin e Lviv, Maksym Kozytskyy.

Ky lajm vjen vetëm një muaj pasi aktori u fotografua në një konferencë shtypi në Zyrën Presidenciale në Kiev teksa punonte në një dokumentar në Ukrainë për pushtimin e vazhdueshëm rus.

I was in Lviv, Ukraine today with CORE team, strategizing with local governance & NGO’s to scale up our in-country programs. Good meeting with Gov. Maksym Kozytskyy. To learn more go to https://t.co/snKeUz99Fm or text “CORE” to 24365 to donate. pic.twitter.com/ASHavYHlvy

— Sean Penn (@SeanPenn) March 28, 2022