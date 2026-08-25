Aktakuzë ndaj dy personave për shitje të kokainës në Mitrovicë

Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka ngritur aktakuzë ndaj dy personave me inicialet R.H. dhe Q.H., të dyshuar për shitje dhe shpërndarje të paautorizuar të narkotikëve. Sipas aktakuzës, dy të pandehurit dyshohet se, në bashkëkryerje dhe në vazhdimësi, gjatë periudhës nga 22 tetori 2025 deri më 9 janar 2026, në rrugën “Rifat Dedia”, në lagjen Kolloni…

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25/08/2026 11:46

Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka ngritur aktakuzë ndaj dy personave me inicialet R.H. dhe Q.H., të dyshuar për shitje dhe shpërndarje të paautorizuar të narkotikëve.

Sipas aktakuzës, dy të pandehurit dyshohet se, në bashkëkryerje dhe në vazhdimësi, gjatë periudhës nga 22 tetori 2025 deri më 9 janar 2026, në rrugën “Rifat Dedia”, në lagjen Kolloni të Mitrovicës, u kanë shitur personave të ndryshëm kokainë, raporton lajmi.net

Prokuroria thotë se sasia e kokainës së shitur në raste të ndryshme ka qenë nga 0.22 deri në 0.50 gramë.

Gjatë kontrollit të realizuar me urdhër, te të dyshuarit janë gjetur dhe sekuestruar katër qese me substancë narkotike, me peshë totale prej 1.7 gramësh. Po ashtu, janë sekuestruar një mulli për bluarjen e substancave narkotike, dy telefona mobilë dhe 1,700 euro para të gatshme.

Të pandehurit dyshohen për veprën penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge”.

Prokuroria i ka propozuar Gjykatës Themelore në Mitrovicë që, pas shqyrtimit të rastit, të pandehurit të shpallen fajtorë dhe të dënohen sipas dispozitave ligjore./Lajmi.net/

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