Çitaku për gjykimin në Hagë: Më 16 shtator vendoset edhe për mënyrën si do të shkruhet historia e Kosovës

Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demorkatike të Kosovës (PDK), Vlora Çitaku, ka reaguar lidhur me procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Hagë, duke thënë se më 16 shtator nuk do të vendoset vetëm për fatin e katër ish-krerëve të UÇK-së, por edhe për mënyrën se si do të trajtohet historia e…

Lajme

25/08/2026 12:28

Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demorkatike të Kosovës (PDK), Vlora Çitaku, ka reaguar lidhur me procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Hagë, duke thënë se më 16 shtator nuk do të vendoset vetëm për fatin e katër ish-krerëve të UÇK-së, por edhe për mënyrën se si do të trajtohet historia e Kosovës.

Në një postim në rrjetet sociale, Çitaku ka theksuar se Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi nuk duhet të shihen vetëm përmes përkatësive të tyre politike.

Nuk është në burg Hashim Thaçi i PDK-së. Në burg është Hashim Thaçi i UÇK-së. Hashim Thaçi i Kosovës”, ka shkruar ajo.

Në fund, Çitaku ka bërë thirrje që përtej dallimeve politike të vendoset në qendër Kosova.

Artikuj të ngjashëm

August 25, 2026

Tregu i veturave zhvendoset në Bërnicë të Poshtme, hapësira do të...

August 25, 2026

Nipi i Eqrem Kryeziut: Vdiq rreth orës 07:00 në spital, kishte...

August 25, 2026

Osmani pas vdekjes së Eqrem Kryeziut: Intelektuali që i dha sharm demokracisë

August 25, 2026

Marta Kos propozon rishikimin e zgjerimit të BE-së: Katër fusha për...

August 25, 2026

Gjermania dhe Italia përplasen për shpëtimin e migrantëve në Mesdhe

August 25, 2026

SHBA-ja nis operacionin për të izoluar Iranin, sanksione mbi arin, teknologjinë,...

Lajme të fundit

Tregu i veturave zhvendoset në Bërnicë të Poshtme,...

Nipi i Eqrem Kryeziut: Vdiq rreth orës 07:00...

Osmani pas vdekjes së Eqrem Kryeziut: Intelektuali që i dha sharm demokracisë

KFOR-i nis procesin e ndërrimit të komandës, Roberto...