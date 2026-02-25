Aksion i Prokurorisë në Prishtinë: Dy persona ndalohen për mashtrim e falsifikim, sekuestrohen para dhe veturë luksoze

Prokuroria Themelore në Prishtinë, përmes Departamentit për Krime të Rënda, ka njoftuar se pas një hetimi disa mujor, në bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Kosovës, janë ndaluar për 48 orë dy persona me inicialet M.M. dhe Z.J. Sipas njoftimit zyrtar, të dyshuarit dyshohet se në bashkëpunim me persona të tjerë kanë kryer veprat penale…

Lajme

25/02/2026 20:38

Prokuroria Themelore në Prishtinë, përmes Departamentit për Krime të Rënda, ka njoftuar se pas një hetimi disa mujor, në bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Kosovës, janë ndaluar për 48 orë dy persona me inicialet M.M. dhe Z.J.

Sipas njoftimit zyrtar, të dyshuarit dyshohet se në bashkëpunim me persona të tjerë kanë kryer veprat penale “Mashtrimi” sipas nenit 323 të KPRK-së, “Falsifikim i dokumenteve” sipas nenit 390 të KPRK-së, si dhe “Legalizim i përmbajtjes së rreme” sipas nenit 395 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, raporton lajmi.net

Rasti lidhet me një pronë të paluajtshme në zonën e Veternikut, me sipërfaqe prej 56 ari, për të cilën dyshohet se janë përdorur dokumente të falsifikuara me qëllim përfitimi të kundërligjshëm.

Në kuadër të veprimeve hetimore, autoritetet kanë sekuestruar një veturë në vlerë prej 50,000 deri në 60,000 euro, para të gatshme në shumën prej 20,000 euro, dokumente të ndryshme pronësore që dyshohet se janë të falsifikuara, si dhe katër telefona celularë, të cilët do të shërbejnë si prova materiale në procedurën e mëtejshme.

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka bërë të ditur se ndaj të dyshuarve do të ndërmerren veprime të tjera ligjore, ndërsa hetimet do të vazhdojnë në koordinim me Policinë e Kosovës për zbardhjen e plotë të rastit./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 25, 2026

Çitaku kundër kandidaturës së Osmanit për Presidente: S’i trajtoi barabarte palët...

February 25, 2026

Çitaku për Murat Jasharin: Kosova do të ketë gjithmonë presidentë, por...

February 25, 2026

Edhe Bekim Jashari mohon se mund të jetë kandidat për President

February 25, 2026

Takimi me Spiropalin, përfaqësuesit e OVL UÇK-së kërkojnë drejtësi për luftën...

February 25, 2026

Barcelona dyfishon taksën e turizmit në një nga më të lartat në Evropë

February 25, 2026

Orbán vendos trupa për të mbrojtur objektet energjetike hungareze nga sulmet...

Lajme të fundit

Çitaku kundër kandidaturës së Osmanit për Presidente: S’i...

Çitaku për Murat Jasharin: Kosova do të ketë...

Edhe Bekim Jashari mohon se mund të jetë kandidat për President

Takimi me Spiropalin, përfaqësuesit e OVL UÇK-së kërkojnë...