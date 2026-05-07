Aksidenti mes një motoçiklete dhe një veture në Prishtinë, një person mbetet i lënduar
Një person ka mbetur i lënduar si pasojë e aksidentit mes motoçikletës dhe një veture “pick-up” që ndodhi mëngjesin e sotëm te Parku i Qytetit në Prishtinë.
Policia e Kosovës ka dhënë detaje lidhur me aksidentin.
“Rasti ka ndodhur rreth orës 08:30, ku të përfshirë janë një motoçikletë dhe një veturë. Një person është i lënduar. Policia ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes”, ka thënë zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana.