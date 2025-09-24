Aksident trafiku në Kaçanik, vdes një person
Një person ka humbur jetën si shkak i një aksidenti të rëndë trafiku që ka ndodhur në fshatin Begracë të Kaçanikut.
Në aksident të përfshira ishin dy vetura në lëvizje, e si për pasojë njëri nga drejtuesit që dyshohet se ka shkaktuar aksidentin, për shkak të lëndimeve që ka pësuar derisa po trajtohej në QKUK, ka ndërruar jetë.
Fsh. Begrace, Kaçanik 23.09.2025-15:05. Ka ndodhur një aksident trafiku në të cilin janë përfshirë dy vetura në lëvizje dhe për pasojë njëri nga drejtuesit i cili dyshohet se ka shkaktuar aksidentin, për shkak të lëndimeve që ka pësuar, derisa ishte duke u trajtuar në QKUK, ka ndërruar jetë, ku nga ekipi mjekësor është konstatuar vdekja. Po ashtu, si pasojë lëndime kanë pësuar edhe viktima femër kosovare -drejtuese e veturës dhe pasagjerja në veturën e saj. Në konsultim me prokurorin, trupi i pajetë u është dorëzuar familjarëve./Lajmi.net/