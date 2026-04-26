Aksident në Tiranë, vdes një 42-vjeçar

26/04/2026 18:57

Një aksident i rëndë ka ndodhur pasditen e sotme në Tiranë, ku si pasojë ka humbur jetën një 42-vjeçar.

Policia e Shqipërisë ka bërë të ditur se aksidenti ka ndodhur në vendin e quajtur “Ura e Çerkezës”, ku ka dhënë detaje se si ka ndodhur.

“Rreth orës 16:45, tek Ura e Çerkezës, automjeti me drejtues shtetasen A. P., është përplasur me automjetin me drejtues Q. T., rreth 42 vjeç. Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën shtetasi Q. T, ndersa drejtuesja shtetasja A. P është shoqëruar në Komisariat, për veprime të metejshme.”, thuhet në njoftim.

Sipas njoftimit, policia po i vazhdon hetimet për të zbardhur rrethanat e këtij aksidenti.

Artikuj të ngjashëm

April 26, 2026

Berisha shfajësohet për bllokadën e Presidentit: Nëse vendi shkon në zgjedhje...

April 26, 2026

Bahtiri jep “shpresë”: Po i bëjmë përpjekjet maksimale që nesër të...

April 26, 2026

Arifi: Kurti po kërkon t’ia vërë flakën çdo ëndrre që çdo...

April 26, 2026

Kurti e ndryshoi vendimin për provimin e Jurisprudencës, pasi gjyqtarja Rrezarta...

April 26, 2026

Sulmi i radhës me armë ndaj Trump ngre pikëpyetje serioze mbi sigurinë e tij

April 26, 2026

Shefi i FBI-së reagon pas të shtënave: Krenar që punoj për...

Berisha shfajësohet për bllokadën e Presidentit: Nëse vendi...

Bahtiri jep “shpresë”: Po i bëjmë përpjekjet maksimale...

Arifi: Kurti po kërkon t’ia vërë flakën çdo...

Kurti e ndryshoi vendimin për provimin e Jurisprudencës,...