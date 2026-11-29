Aksident në Mazgit, vetura përplaset me kamionin që po pastronte borën nga rruga
Një aksident trafiku ka ndodhur në para pak minutash në fshatin Mazgit. Sipas pamjeve të siguruara nga IndeksOnline vërehet një veturë e cila është përplasur me një kamion që po merrej me pastrimin e borës nga rruga. Ende nuk është bërë e ditur nëse ka persona të lënduar. Më poshtë mund të shihni pamjet e…
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Një aksident trafiku ka ndodhur në para pak minutash në fshatin Mazgit.
Sipas pamjeve të siguruara nga IndeksOnline vërehet një veturë e cila është përplasur me një kamion që po merrej me pastrimin e borës nga rruga.
Ende nuk është bërë e ditur nëse ka persona të lënduar.
Më poshtë mund të shihni pamjet e aksidentit.