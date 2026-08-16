Aksident në KEK, lëndohet rëndë një punëtor në Divizionin e Prodhimit të Qymyrit

Korporata Energjetike e Kosovës, ka njoftuar se sot ka ndodhur një aksident i rëndë në Divizionin e prodhimit të qymyrit. Si pasojë e këtij aksidenti, një punëtor ka pësuar lëndime të rënda. KEK ka dhënë detaje përmes një postimi në Facebook. “Menjëherë pas ngjarjes janë njoftuar Policia e Kosovës dhe ekipet e ndihmës së shpejtë,…

Lajme

16/08/2026 22:17

Korporata Energjetike e Kosovës, ka njoftuar se sot ka ndodhur një aksident i rëndë në Divizionin e prodhimit të qymyrit. Si pasojë e këtij aksidenti, një punëtor ka pësuar lëndime të rënda.

KEK ka dhënë detaje përmes një postimi në Facebook.

“Menjëherë pas ngjarjes janë njoftuar Policia e Kosovës dhe ekipet e ndihmës së shpejtë, ndërsa njësitë përkatëse ndodhen në vendin e ngjarjes dhe po ndërmarrin veprimet e nevojshme. Për shkak të veprimeve që janë duke u zhvilluar dhe nevojës për njoftimin e familjarëve, në këtë fazë nuk mund të japim hollësi të tjera. KEK do të njoftojë me kohë, pas konfirmimit të plotë të rrethanave nga organet kompetente”, ka njoftuar KEK-u. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

August 16, 2026

Sekuestrohen 100 mijë euro të padeklaruara në Dheu të Bardhë, Policia...

August 16, 2026

Besnik Tahiri nesër mban konferencë për media

August 16, 2026

BE konfirmon se janë përmbushur kushtet për hapjen e Urës së Ibrit

August 16, 2026

​Kurti – sportistëve para Lojërave Mesdhetare: Shkoni me krenari, Kosova është...

August 16, 2026

Reshjet e dendura godasin Spanjën, dy gra humbin jetën

August 16, 2026

Rusia në “tym e flakë” pas sulmeve me dronë nga Ukraina

Lajme të fundit

Sekuestrohen 100 mijë euro të padeklaruara në Dheu...

Besnik Tahiri nesër mban konferencë për media

BE konfirmon se janë përmbushur kushtet për hapjen e Urës së Ibrit

Aksident mes katër automjeteve në Malishevë, vetura delë...