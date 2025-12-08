Aksident në afërsi të QKUK-së, një person shihet i shtrirë në rrugë
Një aksident trafiku ndodhi mëngjesin e sotëm në Prishtinë. Pikërisht në afërsi të QKUK-së një aksidenti ndodhi, derisa në rrugë i shtrirë mbeti një person. Në lidhje me rastin nuk pati ende detaje nga Policia e Kosovës./Lajmi.net/
Lajme
08/12/2025 08:34
