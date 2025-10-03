Aksident mes dy veturave në Shtime, lëndohen dy persona

Një aksident mes dy veturave ka ndodhur sonte, rreth orës 20:45, në qendër të Shtimes. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, i cili bëri të ditur se në këtë aksident janë lënduar dy persona. Tutje, ai shtoi se Njësia e Komunikacionit Rrugor ka dalë në vendin e ngjarjes…

Lajme

03/10/2025 23:18

Një aksident mes dy veturave ka ndodhur sonte, rreth orës 20:45, në qendër të Shtimes.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, i cili bëri të ditur se në këtë aksident janë lënduar dy persona.

Tutje, ai shtoi se Njësia e Komunikacionit Rrugor ka dalë në vendin e ngjarjes dhe po merret me rastin.

Artikuj të ngjashëm

October 3, 2025

Totaj: Gjasat janë të mëdha që do të ketë balotazh në Prizren

Lajme të fundit

Diddy dënohet me së paku 4 vjet burg

Totaj: Gjasat janë të mëdha që do të ketë balotazh në Prizren

SHBA-ja e tërheq nominimin e Mark Brnovichit për ambasador të ri në Serbi

De La Fuente ndryshon listën, Yamal përjashtohet nga grumbullimi me Spanjën