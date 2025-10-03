Aksident mes dy veturave në Shtime, lëndohen dy persona
Lajme
Një aksident mes dy veturave ka ndodhur sonte, rreth orës 20:45, në qendër të Shtimes.
Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, i cili bëri të ditur se në këtë aksident janë lënduar dy persona.
Tutje, ai shtoi se Njësia e Komunikacionit Rrugor ka dalë në vendin e ngjarjes dhe po merret me rastin.