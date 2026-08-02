Aksident fatal në minierën e Bulqizës, nxirret trupi i pajetë i një 40-vjeçari
Është nxjerrë nga thellësia e minierës në Tërnovë, në Bulqizë, trupi i pajetë i minatorit 40-vjeçar, Ilir Koloveri. Siç raporton Top Channel, trupi i pajetë është nisur drejt morgut të Tiranës për autopsi. 40-vjeçari ra në një furnel dhe u mbulua nga materiali i kromit një ditë më parë. Ai mbeti i bllokuar brenda galerisë pas një…
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Është nxjerrë nga thellësia e minierës në Tërnovë, në Bulqizë, trupi i pajetë i minatorit 40-vjeçar, Ilir Koloveri.
Siç raporton Top Channel, trupi i pajetë është nisur drejt morgut të Tiranës për autopsi.
40-vjeçari ra në një furnel dhe u mbulua nga materiali i kromit një ditë më parë. Ai mbeti i bllokuar brenda galerisë pas një shembjeje masive të materialit minerar.
Ndërkohë, grupi hetimor po kryen hetimet në vendin e ngjarjes, ku ka humbur jetën minatori.