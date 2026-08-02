Tërmet në Shqipëri

Një tërmet me magnitudë 3.5 i shkallës Rihter ka goditur pasditen e sotme qytetin e Elbasanit. Lëkundja e fortë sizmike është regjistruar në orën 14:28 dhe është ndjerë në të gjithë qytetin e Elbasanit. Sipas të dhënave sizmologjike, epiqendra e tërmetit ka qenë 4 kilometra në juglindje të Elbasanit dhe lëkundja ka pasur një thellësi…

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02/08/2026 17:29

Një tërmet me magnitudë 3.5 i shkallës Rihter ka goditur pasditen e sotme qytetin e Elbasanit.

Lëkundja e fortë sizmike është regjistruar në orën 14:28 dhe është ndjerë në të gjithë qytetin e Elbasanit.

Sipas të dhënave sizmologjike, epiqendra e tërmetit ka qenë 4 kilometra në juglindje të Elbasanit dhe lëkundja ka pasur një thellësi vatrore prej 10 kilometrash.

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