AI kundër AI: si po i mbron Binance përdoruesit në epokën e mashtrimeve inteligjente
Mashtrimet online po bëhen gjithnjë e më të lehta për t’u realizuar, ndërsa inteligjenca artificiale po e përshpejton këtë rrezik.
Sipas analizës së fundit të Binance Research, veprime që dikur kërkonin njohuri të avancuara teknike tani mund të kryhen me kosto shumë të ulët dhe në shkallë të gjerë. Sulmet ndaj smart contracts mund të kushtojnë vetëm rreth 1.22 dollarë për kontratë, 22% më pak se një muaj më parë, ndërsa modelet e avancuara të AI arrijnë normë suksesi prej 72.2%.
Por ajo që shqetëson më shumë është se këto sulme nuk synojnë vetëm sistemet, por edhe vetë përdoruesit. AI po e çon manipulimin psikologjik online në një nivel të ri, duke mundësuar deepfake, botë phishing, platforma të rreme, klonim zëri dhe imitim identiteti në aplikacione komunikimi.
Këto metoda shfrytëzojnë besimin, presionin dhe ndjenjën e urgjencës. Sot, 76% e mashtrimeve të drejtuara nga AI bëjnë pjesë në kategorinë më të lartë për shkallë dhe rrezik, ndërsa vetëm në vitin 2025 mashtrimet e lidhura me kripton arritën në 17 miliardë dollarë, 30% më shumë se një vit më parë.
Përballë këtij realiteti, Binance po forcon mbrojtjen me mjete po aq të avancuara. Deri në fund të vitit 2025, kompania kishte zhvilluar më shumë se 24 iniciativa dhe mbi 100 modele të mbështetura nga AI, me qëllim identifikimin dhe parandalimin e kërcënimeve të reja. Këto mbrojtje funksionojnë në disa nivele. Teknologjia e analizës së imazheve përdoret për të zbuluar prova të rreme pagesash, ndërsa analiza gjuhësore në kohë reale ndihmon në identifikimin e modeleve të dyshimta në transaksionet P2P.
Sot, vendimmarrja e mbështetur nga AI fuqizon 57% të kontrolleve kundër mashtrimit, duke kontribuar në uljen e mashtrimeve me karta me 60 deri në 70% krahasuar me standardet e industrisë. Edhe proceset KYC po përshtaten ndaj rreziqeve të reja. Sistemet e verifikimit të identitetit në Binance janë zhvilluar për të luftuar deepfake dhe identitete sintetike gjithnjë e më të sofistikuara, duke arritur deri në 100 herë më shumë efikasitet operacional krahasuar me proceset tradicionale manuale pa AI. Një pjesë e rëndësishme e kësaj qasjeje është edhe Binance AI Pro, një mjedis i kontrolluar operimi i krijuar për të kufizuar ekspozimin ndaj rrezikut. Fondet e menaxhuara nga agjentët AI mbahen të ndara nga llogaritë kryesore të përdoruesve, ndërsa lejet kufizohen vetëm në aktivitet tregtimi, pa qasje për tërheqje fondesh.
Po ashtu, çdo “skill” nga palët e treta duhet të kalojë verifikim para instalimit. Kjo është e rëndësishme pasi rreth 12% e skills të paraqitura në Binance AI Pro Marketplace janë identifikuar si potencialisht të rrezikshme. Ky kontroll shtesë synon të ulë rrezikun nga mjete të komprometuara apo integrime të pasigurta. Megjithatë, teknologjia e vetme nuk mjafton. Meqë mashtrimet po synojnë gjithnjë e më shumë sjelljen njerëzore, edukimi i përdoruesve mbetet vijë kyçe mbrojtjeje.
Vetëm në tremujorin e parë të vitit 2026, iniciativat edukative të Binance për mbrojtjen nga marrja e paautorizuar e llogarive arritën mbi 179 mijë përdorues. Rezultatet tregojnë ndikimin e këtyre masave. Në tremujorin e parë të vitit 2026, Binance bllokoi 22.9 milionë tentativa mashtrimi dhe phishing, duke ndihmuar në mbrojtjen e rreth 1.98 miliardë dollarëve të fondeve të përdoruesve. Nga fillimi i vitit 2025 deri në fund të tremujorit të parë të 2026, u parandaluan humbje prej 10.53 miliardë dollarësh për më shumë se 5.4 milionë përdorues. Gjithashtu, mbi 36 mijë adresa të dëmshme u futën në listë të zezë dhe u dërguan më shumë se 9,600 paralajmërime në kohë reale çdo ditë. Edhe kur incidentet ndodhin, mbrojtja nuk përfundon te parandalimi. Për shkak se transaksionet në blockchain janë zakonisht të pakthyeshme, rikuperimi nuk është gjithmonë i mundur.
Megjithatë, në disa raste fondet mund të gjurmohen dhe rikuperohen përmes veprimit të koordinuar. Në vitin 2025, Binance ndihmoi në rikuperimin e 12.8 milionë dollarëve në 48 mijë raste, 41% më shumë se një vit më parë. Kompania gjithashtu ndihmoi autoritetet globale në konfiskimin e 131 milionë dollarëve fonde të paligjshme dhe përpunoi mbi 71 mijë kërkesa zyrtare nga organet ligjzbatuese.