Agjenti i Fisnik Asllanit i konfirmon negociatat me Barcelonën
Fisnik Asllani, sulmuesi 22-vjeçar i Hoffenheim, është një nga sulmuesit që është lidhur me Barcelona gjatë muajve të fundit, dhe agjenti i tij, Ayman Dahmani, ka konfirmuar kontaktet me klubin katalanas për një mundësi transferimi në verë.
Sport
Pas paraqitjes vendimtare të Asllanit në fitoren e Kosovës ndaj Sllovakisë (3-4) në fazën e play-off-it për Botërorin, ku shënoi një nga golat e kombëtares, Dahmani dha një intervistë për ‘Erem News’ dhe foli për negociatat me klubin blaugrana.
“Interesi i Barcelonës për lojtarin është aktual dhe ka pasur kontakte nga ana e klubit katalanas,” tha Dahmani, i cili shtoi se Asllani do të largohet nga Hoffenheim vetëm nëse paguhet klauzola e tij e largimit. Sipas mediave të ndryshme, vlera e kësaj klauzole luhatet mes 25 dhe 29 milionë eurosh.
Me kontratë deri në vitin 2029, Fisnik Asllani po tregon formë të madhe këtë sezon me Hoffenheim. Ai ka shënuar nëntë gola dhe ka dhënë gjashtë asistime në 28 ndeshje në total për të gjitha garat, ndërsa me përfaqësuesen e Kosovës ka realizuar katër gola në shtatë takimet e fundit. Këto paraqitje kanë tërhequr interesin e disa klubeve evropiane.
Në Barcelonë po kërkojnë sulmues për sezonin e ardhshëm, dhe Mundo Deportivo raporton se objektivi kryesor është Julián Álvarez, por Atlético de Madrid nuk do të lejojë largimin e lehtë të argjentinasit. Fisnik Asllani mund të jetë një alternativë më e lirë dhe më e re, megjithëse ende pa provuar në një ekip të madh.