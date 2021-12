Agim Veliu thotë se Albin Kurti u koordinua me Vjosa Osmanin për shkarkimin e tij

Veliu këtë e deklaroi në RTV Dukagjini, derisa tha se veprimi ka qenë i mirë koordinuar dhe shkarkimi i Veliut nga pozita e ministrit të Punëve të Brendshme ishte pretekst për prishje të Qeverisë, shkruan lajmi.net.

“Shkarkimi im ka qenë pretekst, sepse në atë periudhë nuk ka funksionu si duhet, nuk është marrë me axhendat që kanë qenë të rëndësishme por është marrë me çështje periferike. Ai ka qenë një veprim i mirë i koordinuar me z. Kurti, me dikë brenda LDK-së, që më vonë edhe u identifikua që kanë bashkëpunu bashkë. Ju e dini me kë hyri bashkë me zgjedhje. Unë jam i bindur 100%, këtë s’mund të ma heq askush që Vjosa Osmani u koordinua me Albin Kurtit”, ka thënë ai.

Veliu ka përgënjeshtruar edhe anëtarin e kryesisë së LDK-së, Arben Gashin, për kushtëzimin e ish-emisarit special të SHBA-së, Richard Grenell, për rrëzimin e Qeverisë Kurti.

“Jo. Nuk ka pasë mesazhe të këtilla nga z. Grenell. Ne me z. Grenell kemi bisedu për çështje të zhvillimeve të përgjithshme në Kosovë. Kemi diskutu edhe mundësitë e ndërtimit të koalicioneve të qeverisjes. Nuk kam qenë nga pozita e ministrit në takimin me Grenellin. Z. Grenell gjithmonë ju ka përmbajtë asaj që ne duhet të diskutojmë bashkërisht dhe të ndërtojmë koalicione e të bëhen qeveri në bazë të rregullave dhe procedurave. Nuk është diskutu aty në formatin se a është kundër apo pro koalicionit”, ka deklaruar tutje ai.

“Unë asnjëherë nuk kam dal jashtë qëndrimeve dhe LDK-së. Si nënkryetar i LDK-së kam qenë në biseda, edhe në ato biseda e kam vërejtë që me LVV është vështirë të arrihet marrëveshje për bashkëqeverisje. Ndaj Lëvizjes Vetëvendosje nuk kam ndryshuar asnjëherë qëndrim”, ka shtuar tutje Veliu. /Lajmi.net/