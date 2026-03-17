Afrim Tovërlani jep dorëheqje nga pozita e trajnerit te FC Prishtina
Afrim Tovërlani ka dhënë dorëheqje nga posti i kryetrajnerit të ekipit të parë, të FC Prishtina, pas ndeshjes ndaj KF Ferizaj, duke marrë përgjegjësinë për rezultatet e skuadrës.
Tovërlani mori drejtimin e ekipit më 25 nëntor dhe e udhëhoqi skuadrën në 15 ndeshje në të gjitha garat, me bilanc prej 4 fitoresh, 3 barazimesh dhe 8 humbjesh.
“Klubi e falënderon për angazhimin, profesionalizmin dhe kontributin e dhënë gjatë kësaj periudhe, duke i uruar suksese në vazhdim të karrierës së tij. FC Prishtina do të njoftojë në ditët në vijim për zhvillimet e radhës”, ka njoftuar FC Prishtina.