Afrim Muçiqi: Politikë e poshtër, kemi mbet në dorën e analfabetëve

Këngëtari i muzikës popullore, Afrim Muçiqi në “Sol” në Klan Kosova ka folur për shtatën politikë në vend. Ai tha se deputetë që nuk punojnë e kërkojnë prap votën e qytetarit, nuk e meritojnë ta marrin. Sipas tij, të gjithë të kualifikuarit tashmë kanë lëshuar Kosovën dhe siç thotë ai, kemi mbetur në dorë të…

ShowBiz

16/11/2025 16:13

Këngëtari i muzikës popullore, Afrim Muçiqi në “Sol” në Klan Kosova ka folur për shtatën politikë në vend.

Ai tha se deputetë që nuk punojnë e kërkojnë prap votën e qytetarit, nuk e meritojnë ta marrin.

Sipas tij, të gjithë të kualifikuarit tashmë kanë lëshuar Kosovën dhe siç thotë ai, kemi mbetur në dorë të analfabetëve.

“Votoma një djalë të hallës që e kam temin, jo bre jo, se dashte s’dashte çdo temë që e bën ke me u lidh me këtë politikë të poshtër, që e ka kaplu çdo familje. T’ka hup dinjiteti i lagjes që ti jeton”, tha ai.

“Në vendin ku duhet me qenë njerëz të kualifikuar, më falni por ata e dinë, ai që është më shkollë fillore e zëvendëson atë që e ka kryer shkollën me 10’tshe. Ata që janë profesionistë të vërtetë fatkeqësisht janë jashtë vendit. Kemi mbet në dorën e analfabetëve”, përfundoi Muçiqi në Klan Kosova

Artikuj të ngjashëm

November 16, 2025

Ndërron jetë kompozitori i njohur amerikan

November 16, 2025

Pas 10 vitesh mungesë, Mirsa Kërqeli po rikthehet në muzikë –...

November 16, 2025

Gold AG denoncon mashtruesin që po shfrytëzon familjet në nevojë

November 15, 2025

Problemet e ndjekin Stresin, ndalohet në policia italiane

November 15, 2025

Xheneta njofton largimin nga Top Chanel

Lajme të fundit

Ushtarët amerikanë dhe letonezë të KFOR-it trajnohen për...

​Trashëgimia kulturore, çfarë është bërë deri tani dhe...

​Strasburgu kuq e zi kundër padrejtësive ndaj ish-krerëve të UÇK-së

Me flamurin shqiptar dhe të SHBA-së, i jipet lamtumira e fundit Burim Havollit