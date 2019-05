Afërdita Dreshaj tregon shumë me veshjen e shkurtër dhe të ngushtë

Modelja dhe këngëtarja Afërdia Dreshaj nëpërmjet postimit të një fotografie në Instagram i ka provokuar keq ndjekësit e saj, shkruan lajmi.net.

E veshur ngushtë dhe sportive, Afërdita ka treguar shumë në pjesën e gjoksit dhe jo vetëm.

Ajo është e dhënë pas palestrës andaj me veshje të tilla e kemi parë shpesh.

Afërdita Dreshajn nuk e kemi parë qe një kohë të gjatë duke u marrë me projekte të reja muzikore pasi tani për tani po shijon jetën bashkëshortore dhe po rri larg profesionit.

Kjo nuk do të thotë se Afërdita nuk do të kthehet por lidhur me ndonjë këngë të re deri tani ende nuk ka folur./Lajmi.net/