Afër 10 mijë raste aktive me COVID-19 në Kosovë, vaksinimi “përtoke”, institucionet të heshtura

Numri i rasteve të reja me COVID-19 ka filluar të rritet kohëve të fundit.

Sipas raportit të fundit të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, në Kosovë aktualisht janë 9,300 raste aktive, prej tyre, 978 u regjistruan vetëm në 24 orët e fundit.

Gjatë këtyre 24 orëve, në Kosovë gjithashtu u regjistruan edhe tri raste të vdekjes, ndërsa u shëruan edhe 1,083 pacientë.

Ajo që bie në sy është se numri i personave që po vaksinohen është tepër i ulët, saqë në 24 orët e fundit janë vaksinuar vetëm 18 qytetarë.

Në anën tjetër, me dozën e parë në Kosovë janë vaksinuar mbi 900 mijë qytetarë, me të dytën mbi 820 mijë, ndërsa me të tretën vetëm 104 mijë.

Me dozën e katërt janë të vaksinuar vetëm 1067 persona.

Pavarësisht rritjes së rasteve, përveç disa postimeve në Facebook, institucionet e Kosovës ende nuk kanë ndërmarrë asgjë konkrete. /Lajmi.net/