Abrashi – Rrahmanit: Operatorët ekonomikë që po u qesin haraç bizneseve të vogla janë financuesit e PDK-së

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Artan Abrashi i është drejtuar deputetit të PDK-së duke i thënë se harraqi janë financues të PDK-së. Në seancën e jashtëzakonshme ai tha se projektligji për cështjen e harraqit mund të vijë nga PDK. “Mandej, kolegu Eman, me të vërtetë më pëlqeu shumë fjalimi, u pajtova shumë me atë që tha.…

Lajme

10/04/2026 18:47

Në seancën e jashtëzakonshme ai tha se projektligji për cështjen e harraqit mund të vijë nga PDK.

“Mandej, kolegu Eman, me të vërtetë më pëlqeu shumë fjalimi, u pajtova shumë me atë që tha. Edhe është e vërtetë, edhe më herët e keni ngritur këtë çështjen e haraçit, që plotësisht pajtohem që disa operatorë të mëdhenj ekonomikë ua bëjnë bizneseve dhe prodhuesve të vegjël. Veç unë e kam një kërkesë prej teje: a mundesh ti si deputet, në kuadër të grupit parlamentar të PDK-së, me marrë një iniciativë ligjore, me marrë bekimin së pari të PDK-së kundër këtyre oligarkëve, me pru në Kuvend të Kosovës, edhe unë po punoj me deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje me e miratu atë ligj? S’mundesh. A e di pse? Sepse ata operatorë ekonomikë që po u qesin haraç bizneseve të vogla, janë financuesit dhe donatorët kryesorë të Partisë Demokratike të Kosovës. A mundesh me pru atë projektligj? Unë votën teme e ke i pari. S’mundesh. Nuk mundesh”, u shpreh Abrashi.

Ndërsa deputeti Eman Rrahmani në foltoren e Kuvendit paraprakisht përmendi që Kosova po përballet me harraqegji.

Artikuj të ngjashëm

April 10, 2026

Me 63 vota për, Kuvendi miraton në parim projektligjin për masat...

April 10, 2026

Bajrami sulmon Qeverinë: Inflacioni po përdoret si taksim i fshehtë dhe...

April 10, 2026

“Qysh s’po ju vjen marre”, Musliu kritikon projektligjin për çmimet tavan:...

April 10, 2026

A do ta këshillonit ish-partinë tuaj, PDK-në të hynte në ndonjë...

April 10, 2026

CNN: Trump dhe Netanyahu zhvilluan një bisedë “të tensionuar” përpara se...

April 10, 2026

Benzina dhe nafta në Evropë – ku janë çmimet më të...

Lajme të fundit

Me 63 vota për, Kuvendi miraton në parim...

Bajrami sulmon Qeverinë: Inflacioni po përdoret si taksim...

“Qysh s’po ju vjen marre”, Musliu kritikon projektligjin...

A do ta këshillonit ish-partinë tuaj, PDK-në të...