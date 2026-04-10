Abrashi i drejtohet Haxhiut si u.d e presidentes: Reflekto, emëroje anëtarin e tretë të KQZ-së nga Vetëvendosja

10/04/2026 13:15

Deputeti i LVV’së, Artan Abrashi, i ka kërkuar u.d të presidentes, Albulena Haxhiu, që të procedojë me emërimin e anëtarit të tretë në KQZ, që sipas tij i takon Lëvizjes Vetëvendosje.

Abrashi ka thënë se Haxhiu duhet të reflektojë dhe ta emërojë anëtarin e tretë.

“Në cilësinë e përfaqësuesit të LVV-së, ju bëj thirrje që krahas detyrave tuaja si ud. E presidentes, të reflektoni dhe ta emëroni anëtarëin e tretë të LVV-së në KQZ. Duke marrë parasysh vendin vakant dhe frymën demokratike që ka reflektu Neve na takon anëtari i tretë në KQZ. Kjo cështje duhet të zgjidhet sa më parë”, ka thënë Abrashi.

