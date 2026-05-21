Abdixhiku: Po të kishim ambicie për pozita do të kishim marrëveshje me Kurtin
Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, i cili është kandidat për kryeministër, tha se partia në pushtet të sulmon nëse nuk pajtohesh me të edhe për gjëra bazike, duke shtuar që në krye të kësaj propagande ndodhet vetë Albin Kurti.
“Këto pesë vitet e fundit i kemi përjetu këto sulme…të lartëson kur konsideron që ndani diçka bashkë dhe të sulmon në momentin e parë kur spajtohesh, në krye të kësaj propagande është vetë z.Kurti. Është e orkestruar, jonjerëzore”, tha Abdixhiku.
Madje ai thotë se po të kishin ambicie për pozita do të kishte marrëveshje me Kurtin.
“Po të kishim pas ambicie për pozita individuale ne do kishim një marrëveshje për interesa tona me Kurtin, por kjo nënkupton nënshtrim. Ai i kishte ofruar edhe znj.Osmani dhe mua…Këto sulme janë pjesë e një fushate të egër që po bëhet”, tha Abdixhiku në Pressing.