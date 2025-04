Abdixhiku përkrah Ramën për punimet në sheshin “Xhorxh Bush”: Të paaftit dinë vetëm bllokadë

Abdixhiku përmes një postimi në Facebook, ka thënë se Komuna e Prishtinës sot i ka dhënë përgjigje dinjitoze bllokuesve të punës, e që sipas tij n”jë Komision, diku në një Ministri, me një a dy inspektorë partiak e idhnakë, vendosë të bllokojë një Kryeqytet të tanë, me arsyet e mbrojtjes së trashëgimisë”.

Ai gjendjen e sheshit aktualisht e ka quajtur “gërmadhë”, shkruan lajmi.net.

“Të paaftit dinë vetëm bllokadë! Për tre vite rresht kanë bllokuar në vazhdimësi Sheshin George Bush për një trashëgimi, mbikalimin në Dragodan po ashtu për trashëgimi; nënkalimin te Kuvendi sërish dhe natyrisht për trashëgimi. Kanë bllokuar Rrugën A për një rast të humbur në fund në gjykatë; Unazën e Jashtme me mos aprovim të një kredie pothuajse falë; Planin Zhvillimor Komunal me interesa të përçudnuara bizneso-partiake, e tatimet vetanake me ligje anti-kushtetuese! Duhesh të jesh vërtet i mbrapshtë për një sjellje të tillë. Duhesh të urresh shumë një qytet të tërë për ta bllokuar kaq shumë!”, ka shkruar Abdixhiku.