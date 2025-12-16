Abdixhiku për VV-në: S’ka logjikë me i thënë një partie je me Serbinë e pastaj me ftu për bashkëpunim
Kandidati për kryeministër nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka thënë se polarizimin e skenës politike e ka bërë Lëvizja Vetëvendosje. Kreu i LDK-së në Debat Plus në RTV Dukagjini ka thënë se partia e tij e ka emancipuar skenën politike. “Më vjen mirë që kemi nisur emancipimin e skenës politike sepse s’ka kurrfarë…
Kandidati për kryeministër nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka thënë se polarizimin e skenës politike e ka bërë Lëvizja Vetëvendosje.
Kreu i LDK-së në Debat Plus në RTV Dukagjini ka thënë se partia e tij e ka emancipuar skenën politike.
“Më vjen mirë që kemi nisur emancipimin e skenës politike sepse s’ka kurrfarë logjike me i thanë një parti ti je me Serbinë. Ky është koncept i përsëritur dhe pastaj me të thirr për të bashkëpunuar”, ka thënë Abdixhiku.
“Nuk guxojmë ta tolerojmë këtë gjuhë. Madje është edhe bindje. Ky distancim është taktizim elektoral është panik. Është mendësi politike”, ka thënë Abdxhiku.