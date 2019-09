Sipas tij LDK-ja së bashku me VV-në do ta bënte fushatën më të lehtë.

“LDK-ja nuk futet asnjëherë në garë në shpresat e të tjerëve, LDK ka eksperiencë të zgjedhjeve, Vjosa Osmani parqet një Kandidate që i fiton zgjedhjet. Ne e kemi qartësuar qështjen me VV-në. LDK do ti fitoj edhe vetë zgjedhjet, do të bënte fushatë më të lehtë nëse do të bënte koalicion me VV-në. Nuk mund të kushtëzoj askush LDK-në”, ka thënë Abdixhiku.