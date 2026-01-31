Abdixhiku: Kush nuk respekton shumicën, ndoshta s’ka vend në parti
Kreu i LDK-së, Lumir Abdixhiku, në fjalimin e tij në Kuvendin e partisë, ka folur edhe për angazhimin e gjithë anëtarësisë së partisë përgjatë zgjedhjeve. Abdixhiku ka kërkuar edhe respektim të vendimeve që merren nga organet e partisë. Sipas Abdixhikut, ata që nuk respektojnë vullnetin e shumicës, ndoshta s’duhet të kenë vend në Lidhjen Demokratike…
Kreu i LDK-së, Lumir Abdixhiku, në fjalimin e tij në Kuvendin e partisë, ka folur edhe për angazhimin e gjithë anëtarësisë së partisë përgjatë zgjedhjeve.
Abdixhiku ka kërkuar edhe respektim të vendimeve që merren nga organet e partisë.
Sipas Abdixhikut, ata që nuk respektojnë vullnetin e shumicës, ndoshta s’duhet të kenë vend në Lidhjen Demokratike të Kosovës.
“Kush nuk respekton vullnetin e një shumicë, fundja ndoshta s’duhet të jetë pjesë e kësaj familje. Nuk mund t’ia marrësh të mirat e partisë e të mos japësh kontribut në anën tjetër”, ka thënë Abdixhiku.