A ka rritje të çmimit të derivateve në Kosovë pas luftës Izrael – Iran?

Çmimi i një litre nafte në një nga pompat e benzinës aktualisht është 1 euro e 24 cent.

Kurse tek një pompë tjetër në Fushë Kosovë një litër naftë bën 1 euro e 22 cent.

Por këto çmime së shpejti pritet të ngritën.

Një gjë të tillë e kanë paralajmëruar nga shoqata e naftëtarëve , e gjithë kjo pas tensioneve që kanë nisur ndërmjet Iranit dhe Izraelit.

“Çmimet e naftës po rriten për shkak të tensioneve në mes të Izraelit dhe Iranit. Kjo po shkakton frikë për ndërprerje të furnizimit, duke ndikuar në rritjen e çmimeve. Irani prodhon një pjesë të madhe të naftës në botë dhe kontrollon Ngushticën e Hormuzit, një pikë ku kalon afërsisht 20% e naftës botërore. Çdo eskalim i kësaj situate do të ndikojë më shumë në rritjen e naftës, ndërsa ndonjë marrëveshje paqeje e ndërmjetësuar nga SHBA mund të qetësojë tregun e naftës. Çmimi i naftës në Kosovë sigurisht që ndikohet gjithashtu nga këto zhvillime gjeopolitike, për shkak se Kosova importon pjesën më të madhe të naftës. Çmimet aktuale në Kosovë janë:Diesel: 1.14€ – 1.24€Benzinë: 1.15€ – 1.25€”, ka thënë Fadil Berjani, kryetar i shoqatës për Teve1.

E ngritja e çmimit të naftës sipas qytetarëve nuk do të jetë e përballueshme për ta. Madje ata presin që institucionet të ndërmarrin masa që ky çmim të mos lëviz.

“Për neve nuk është mirë por çka të bëjmë duhet të përballojmë edhe këtë. Të përballueshme për Kosovë nuk janë ku me ditë sa por pas naftës po shtrenjtohen pastaj edhe gjërat tjera sidomos ushqimi është shumë shtrenjtë por edhe nafta me u shtrenjtu pastaj edhe me keq”, shprehet një qytetar.

“Nuk kemi qare ne, si të bëjnë këta ne duhet më vendos, shtrenjtimit nuk ndodhin vetëm tek ne por në të gjithë botën. Por duhet të reagon qeveria, shteti na nuk kemi asgjë në duar,por as këta nuk kanë”, ka thënë Gzim Dubrani -qytetar.

Që tensionet të cilat janë duke ndodhur në Lindje të mos ndikojnë në çmimet në Kosovë, njohësi i ekonomisë, Safet Gërxhaliu, ka një kërkesë.

“Ajo çka e bënë të veçantë Kosovën krahasuar me vendet e tjera evropiane është mungesë e rezervave shtetërore që janë produkte strategjike. Në këtë drejtim me vite të tëra rekomandojmë dhe apelojmë që të punohet në këtë drejtim. Ju e dini që në këtë drejtim ka pasur me shumë keqpërdorime dhe keqmenaxhim sesa sukses, pra se sa rezerva.

Sa më të mëdha të janë rezervat e produkteve strategjike ku bënë pjesë edhe nfata, qëndrueshmëria ndaj krizës do të jetë më lehtë dhe me afatgjate”,është shprehur ai.

Në vitin 2022, Qeveria e Kosovës përmes një vendimi kishte përcaktuar edhe tavanin e çmimeve të karburanteve.