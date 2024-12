A do të ketë koalicion mes LDK-së dhe VV-së, Lushaku Sadriu nuk jep përgjigje konkrete

Kandidatja për deputete e LDK-së, Jehona Lushaku-Sadriu sa i përket koalicioneve, tha se nuk u vihet linja e kuqe subjekteve politike.

Por se a do të ketë koalicion mes LDK-së dhe LVV-së, përgjigje konkrete nuk dha Lushaku-Sadriu, duke u shprehur se koalicionet vijnë pas zgjedhjeve dhe bëhen në respektim të vendimit të qytetarëve.

“Përqindja na ka treguar se është cilësi, ndryshimi që VV-ja e ka bërë në Kosovë ka treguar se me 51 për qind nuk ka arrit me sjell ndryshim pozitiv, edhe për këtë mendoj se qytetarët janë duke e bërë dallimin shumë qartë”. Nuk ka marrëveshje për koalicion me VV-në, dhe ne jemi duke garuar absolutisht të bindur që ne do të jemi fitues. Koalicionet janë çështje paszgjedhore por gjithmonë duke respektuar linjat tona programore, ideologjike për çka ne qëndrojmë. Dhe ne duke i respektuar vlerat bazike për njerëzit me integritet, dhe njerëz që nuk kanë fjalë e propagandë, por njerëz që janë të punës dhe që i kryejnë punët në të mirë të qytetarëve të Kosovës. Në këto premisa do të zgjedhim pas zgjedhjeve. Në shtetet demokratike nuk vihen linja të kuqe ndaj subjekteve ashtu siç i ka vu linja dhe i ka stigmatizuar dikur Vetëvendosja partitë politike. Në sistemet demokratike nuk duhet të ndodhë kjo”, tha Lushaku-Sadriu në Klan Kosova.