A do ta votonte Ukë Rugova Osmanin për mandat të dytë, përgjigja e tij: Është rugoviste, do ta shohim kur të vijë koha
Ukë Rugova nga LDK-ja e ka cilësuar presidenten Vjosa Osmanin si rugoviste.
Në një prononcim për Reporteri.net, Rugova ka thënë se sa i përket votës për të si presidente, këtë do e shohim kur të vjen koha.
“Do të shohim, të shohim tash si të vjen, të shohim kur të vjen koha”, ka thëni.
“Besoj që gjithmonë ka bërë punë të mirë, presidentja Osmani është një Rugoviste siç e dijmë të gjithë, atë nuk mundemi me mohu, të shohim tash çka do të ndodhë ditëve në vijim”, ka thënë Rugova.