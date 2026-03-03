A do ta përkrahte AAK një kandidat për President nga opozita? – Flet Ramush Haradinaj

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka treguar se i ka thënë Bedri Hamzës se nëse kandidon për President, nëntë nënshkrime të AAK-së i ke. Ai ka thënë se të njëjtën ia ka thënë edhe LDK-së. “I kam thënë Bedri Hamzës në tavolinë, nëse je kandidat, 6 nënshkrime i ke, i…

Lajme

03/03/2026 23:15

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka treguar se i ka thënë Bedri Hamzës se nëse kandidon për President, nëntë nënshkrime të AAK-së i ke.

Ai ka thënë se të njëjtën ia ka thënë edhe LDK-së.

“I kam thënë Bedri Hamzës në tavolinë, nëse je kandidat, 6 nënshkrime i ke, i kam thënë edhe LDK-së. Çdo kandidature opozitare, nuk ka lidhje cili është, kam thënë vetëm ta japim edhe një opsion”, ka thënë Haradinaj në T7.

Artikuj të ngjashëm

March 3, 2026

4 ditë luftë në Lindjen e Mesme, rritet frika për konflikt...

March 3, 2026

Tahiri: Zgjedhja e presidentit është kthyer në një spektakël medial

March 3, 2026

Lufta prek naftën në Shqipëri, ngrihet lehtë çmimi

March 3, 2026

Rubio konfirmon sulmin e Iranit ndaj konsullatës amerikane në Dubai: Personeli...

March 3, 2026

Shpërthime në Dubai, merr flakë Konsullata amerikane

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

4 ditë luftë në Lindjen e Mesme, rritet...

Tahiri: Zgjedhja e presidentit është kthyer në një spektakël medial

Lufta prek naftën në Shqipëri, ngrihet lehtë çmimi

Barcelona fiton, por Atletico Madrid shkon në finale