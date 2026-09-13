72 orë para vendimit në Hagë, komandantët e UÇK-së mblidhen në Drenicë tek Sami Lushtaku

Ish-komandantë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës janë mbledhur sonte në Drenicë tek Sami Lushtaku, vetëm 72 orë para vendimit të Gjykatës Speciale për krerët e UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Rexhep Selimi. Ky takim ende nuk dihet për çfarë qëllimi është bërë, ndërsa po ndodhë vetëm 1 ditë pas protestës së qytetarëve…

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13/09/2026 20:42

Ish-komandantë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës janë mbledhur sonte në Drenicë tek Sami Lushtaku, vetëm 72 orë para vendimit të Gjykatës Speciale për krerët e UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Rexhep Selimi.

Ky takim ende nuk dihet për çfarë qëllimi është bërë, ndërsa po ndodhë vetëm 1 ditë pas protestës së qytetarëve të Kosovës në Prishtinë ku u kërkua liri për çlirimtarët.

 

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