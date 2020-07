7 shenjat që mashkulli me të cilin shoqëroheni është i dashuruar me ju, edhe nëse nuk e thotë

Shumica e grave thonë “Unë të dua”, shumë shpesh, ndërsa shumica e burrave tregojnë dashurinë e tyre më të thellë me veprimet e tyre të përditshme, transmeton lajmi.net.

Ne vërtet besojmë se dashuria është në atë që bën dikush, jo në atë që thotë dikush.

Sepse është e thjeshtë të thuash “të dua”, por dashuria e vërtetë tregohet me veprim.

7 shenjat që tregojnë se ai është i dashur me ju:

Ai tregon prekshmërinë e tij

Meshkujt janë zakonisht të kujdesshëm në lidhje me demonstrimin e çdo sjelljeje që mund të shihet nga të tjerët si mangësi. Ata mendojnë se duhet të mbajnë një rimeso ideale të forcës. Por kur një njeri është i dashuruar, ai fillon të lejojë që ai të monitorojë.

Ai ju dëgjon

Studimet kanë zbuluar që zonjat janë anëtarët e përmirësuara të audiencës sesa burrat. Në këtë mënyrë, kur një njeri ju dëgjon, si dhe në mënyrë efektive përqendrohet dhe reagon, kjo aftësi quhet vëmendje e pandarë.

Ai nuk ka frikë të bëjë sakrifica për ju

Bërja e dënimeve për individë të tjerë është më e thjeshtë kur bëhet për dikë që ne interesojmë. Duhet madhështi, zhvillim dhe mbi të gjitha dashuria. Lidhjet kanë nevojë për një barazi të pendesës së zakonshme.

Burrat që janë të inatosur ndjejnë bezdi të madhe me idenë se gruaja e tyre po shqetësohet, dhe nëse është diçka që mund ta shmangin, ata do ta bëjnë.

Në rastin e duhur që njeriu juaj mund të bëjë pagesa për kënaqësinë tuaj, kjo është vetëm një mënyrë për të cilën ai shprehet, “Të dua“, pa e thënë vërtet atë.

Ai ‘ngjitet’ për ju

Kjo e tanishme është e dukshme, sado e rëndësishme. Me rastin e duhur që ai nuk ngrihet për ju, nuk do të thotë që ai nuk ju do. Kjo është e vështirë, transmeton lajmi.net.

Më shpesh sesa mos shfaqja dhe grindja mund të shfaqet me një të afërm ose një shok të afërt. Shumica e burrave u pëlqen të mos largojnë diskutimin, kështu që në rastin e duhur që ai të ruajë juve, kjo është shumë e madhe dhe sigurisht që është metoda e tij për të thënë: “Të adhuroj“.

Ai është k renar për ju

Në pikën kur një burrë me të vërtetë adhuron një zonjë, ai e tregon atë duke u mburrur për ju. Është e drejtë, është e saktë që një njeri i vërtetë nuk është modest të thotë se sa i lumtur është nga ju.

Pavarësisht nëse ju jeni një nënë fenomenale, një punonjëse e zellshme ose duke përmbushur objektivat tuaja, mund të keni besim se përpjekjet tuaja nuk do të kalojnë pa u vënë re te njeriu i dashuruar. Prandaj, kur ai ju lejon të dini, është metoda e tij për të thënë: “Të dua“.

Ai e pëlqen dukjen tuaj në ‘ditët më të këqija’

Shumë njerëz bëjnë përpjekje të kërkojnë më të mirën e tyre absolute më të mirë gjatë këtyre datave të hershme. Ne duhet të dukemi dhe të ndihemi të shkëlqyeshëm kur takohemi me një bashkëpunëtor të qëndrueshëm.

Në çdo rast, kur marrëdhënia e vërtetë gjeneron dhe ne investojmë më shumë energji me njëri-tjetrin, nivelet e rehatisë trillohen.

Kështu që, kur ai të lë të kuptosh, “Ti je e lezetshme“, kur të ndjehesh si rrënim, merre për atë që është dhe kujtoj se kjo është proporcioni me deklarimin, “Të dua“.

Ai trajton familjen dhe miqtë tuaj me respekt

Kjo është e fundit, megjithatë është qartë një nga më të rëndësishmet. Është e dhënë që në çdo marrëdhënie, një burrë duhet të demonstrojë natyrshëm për ju, familjen dhe shokët tuaj.

Ai mund të mos thotë se ju do ju aq shumë sa ju e deklaroni, megjithatë metoda e tij për të treguar miqësi natyrisht nuk është e njëjta me tuajat. /Lajmi.net/