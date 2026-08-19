55 raste të të shtënave festive brenda dy muajve në Kosovë, 48 persona u shoqëruan në stacion policor

55 qytetarë kanë raportuar raste të të shtënave festive gjatë muajve qershor dhe korrik në Kosovë. Në kuadër të këtyre rasteve, Policia e Kosovës ka shoqëruar 48 persona dhe ka konfiskuar 47 armë zjarri. Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se raportimet lidhen kryesisht me të shtënat festive në dasma dhe ahengje…

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19/08/2026 12:05

55 qytetarë kanë raportuar raste të të shtënave festive gjatë muajve qershor dhe korrik në Kosovë. Në kuadër të këtyre rasteve, Policia e Kosovës ka shoqëruar 48 persona dhe ka konfiskuar 47 armë zjarri.

Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se raportimet lidhen kryesisht me të shtënat festive në dasma dhe ahengje familjare.

MPB-ja ka falënderuar qytetarët që kanë raportuar rastet dhe i ka inkurajuar që të vazhdojnë ta bëjnë një gjë të tillë, në kuadër të fushatës “Festo me zemër, jo me armë”.

Sipas ministrisë, qëllimi i fushatës është rritja e vetëdijes për rrezikun e keqpërdorimit të armëve dhe krijimi i një ambienti më të sigurt gjatë ahengjeve familjare.

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