51 raste të dhunës në familje për një javë
Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave (ZMNV) gjatë javës së fundit, në nivel të Republikës së Kosovës ka trajtuar gjithsej 67 raste të reja, ku shumica e tyre kanë të bëjnë me dhunën në familje.
Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave (ZMNV) gjatë javës së fundit, në nivel të Republikës së Kosovës ka trajtuar gjithsej 67 raste të reja, ku shumica e tyre kanë të bëjnë me dhunën në familje.
Sipas të dhënave zyrtare, 51 nga rastet e paraqitura ishin të natyrës së dhunës në familje, duke e bërë këtë kategori më shqetësuese dhe më të përfaqësuar në punën e mbrojtësve të viktimave.
“Përveç kësaj, janë trajtuar edhe 1 rast i grabitjes; 1 rast i kanosjes; 1 rast i tentim-vrasjes; 1 rast i vrasjes; 6 raste të bashkëjetesës me persona nën moshën 16 vjeç; 2 raste të krimeve të luftës; 1 rast i tentim-dhunimit; 3 raste për shkelje të urdhrave për mbrojtje (KUM)”, thuhet në njoftim.
Në të njëjtën periudhë, janë parashtruar në gjykatë 6 kërkesa për Urdhër Mbrojtjeje (KUM) dhe 14 kërkesa për Urdhër Mbrojtjeje Emergjente (KUME).
“Po ashtu, janë regjistruar 3 kërkesa për vazhdim të UM nga pala; 5 kërkesa për ndërprerje të UM; 2 kërkesa për ndryshim të UM. Në kuadër të procedurave ligjore, ZMNV ka qenë pjesë aktive në 85 seanca gjyqësore; 6 seanca në prokurori; 81 raste të këshillave juridike; 15 aktgjykime dënuese; 2 aktgjykime refuzuese; 2 aktgjykime liruese. Po ashtu, janë regjistruar 17 aktvendime të aprovuara; 3 aktvendime të tërhequra;1 aktvendim i refuzuar”, thuhet në njoftim.
ZMNV ka ofruar gjithashtu përfaqësim në polici për një rast, në strehimore për dy raste, si dhe referim në Avokatinë e Ndihmës Juridike Falas (ANJF) për një rast.